Редкий Ford Т 1923 года продают в Петербурге

Ford Model T 1923 года продают в Петербурге. Фото: "Авито".

Редкий даже для США и редчайший для России первый массовый Ford модели Т продают в Петербурге через сайт объявлений. Автомобильчик с деревянными колесами, принесший миллионы долларов империи Генри Форда, оценен в скромные два миллиона рублей.

- T-Ford Touring в очень хорошем оригинальном состоянии. 1923 год выпуска. Культурная ценность, - говорится в объявлении на сайте «Авито».

По словам нынешних владельцев, двигатель автомобиля полностью отремонтирован с переборкой и заменой поршней, клапанов, подшипников и прочего.

К машине прилагаются красивые аксессуары: керосиновые лампы габаритных огней, ручной скребок для ветрового стекла, боковые стекла для зимней езды и два запасных колеса.

У машины треснуто лобовое стекло, а краска в некоторых местах пузырится, что для авто 98-летнего возраста вполне простительно. Зато у «фордика» есть сервисная книжка.