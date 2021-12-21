Смольный объявил о начале общественных слушаний по реконструкции Таллинского шоссе от Лигово до Красного Села

КГА начал обсуждение расширения Таллинского шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга объявил о начале общественных слушаний по проекту межевания территории, по которой пройдет реконструируемое Таллинское шоссе.

- Проект планировки с проектом межевания территории для размещения объекта «Автомобильная дорога «Нарва» от станции «Лигово» до города Красное Село», - говорится в документе, размещенном на сайте Смольного.

Второй этап реконструкции трассы в границах Петербурга включает и работы по Лиговскому путепроводу, соединяющему Красное Село с городом на Неве.

Сами слушания, на которых все горожане могут высказать свое мнение, будут проходит в онлайн-режиме с 21 декабря по 16 февраля. Экспозиция будет размещена на сайте kgainfo.spb.ru с 29 декабря по 24 января, а также в здании Комитета по градостроительству и администрации Красносельского района.