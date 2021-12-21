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Общество21 декабря 2021 15:28

Новые универсальные турникеты поставят на станции «Электросила» за 14 миллионов рублей

Они будут принимать оплату как «Подорожником», так и банковскими картами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Турникеты на "Электросиле" поменяют за 14 млн рублей.

Турникеты на "Электросиле" поменяют за 14 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Петербурга разместил заказ на поставку и монтаж новых универсальных турникетов для станции «Электросила». Восемь устройств обойдутся подземке в 14 миллионов рублей, но будут принимать банковские карты.

- Выполнение работ по оснащению вестибюля станции «Электросила» линейкой универсальных турникетов (УТ) по входу и устройствами электропитания автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ), - говорится в тексте заявки на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта заявлена в 14 миллионов 376 тысяч рублей, но она может снизиться в ходе торгов.

Согласно техническому заданию, поставщик должен обеспечить два года бесперебойной работы и гарантийный ремонт в эти сроки, если что-то случится.

Выполнить все работы необходимо до 21 марта 2022 года.