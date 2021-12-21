Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 декабря 2021 15:54

В 2021 году в Петербурге привили от ковида 175 бездомных без документов

Некоторые бродяги даже пришли на ревакцинацию
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За 12 месяцев планируется привить еще несколько сотен бездомных от ковида.

За 12 месяцев планируется привить еще несколько сотен бездомных от ковида.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Медики и волонтеры в 2021 году помогли привиться от коронавируса 175 бездомным Петербурга, у которых отсутствовали необходимые документы: паспорт, СНИЛС и страховой полис. У некоторых обратившихся даже не было российского гражданства. Необходимую информацию об утерянных документах волонтеры находили в базах данных и картотеках.

- В 2021 году 28 человек привились двухкомпонентной вакцинной, после чего мы перешли на «Спутник Лайт», который получили еще 147 бездомных. Всего у нас было восемь выездов. К сожалению, мы ограничены по времени, поэтому за одни раз удается привить не более 30 человек, - рассказал «Комсомольской правде» директор некоммерческой организации «Благотворительная больница» Сергей Иевков. - Во время последнего выезда, состоявшегося 16 декабря, трое бездомных обратились за ревакцинацией.

Он добавил, что прививку может получить даже бродяга без российского гражданства. Так к медикам и волонтерам недавно обратилась уроженка Нигерии, у которой нет российского паспорта.

В следующем году врачи «Благотворительной больницы» при поддержке одной из поликлиник планируют выезжать один или два раза в месяц. Таким образом за 12 месяцев удастся привить несколько сотен бездомных от ковида.