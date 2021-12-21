В 2021 году в Петербурге привили от ковида 175 бездомных без документов

За 12 месяцев планируется привить еще несколько сотен бездомных от ковида. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Медики и волонтеры в 2021 году помогли привиться от коронавируса 175 бездомным Петербурга, у которых отсутствовали необходимые документы: паспорт, СНИЛС и страховой полис. У некоторых обратившихся даже не было российского гражданства. Необходимую информацию об утерянных документах волонтеры находили в базах данных и картотеках.

- В 2021 году 28 человек привились двухкомпонентной вакцинной, после чего мы перешли на «Спутник Лайт», который получили еще 147 бездомных. Всего у нас было восемь выездов. К сожалению, мы ограничены по времени, поэтому за одни раз удается привить не более 30 человек, - рассказал «Комсомольской правде» директор некоммерческой организации «Благотворительная больница» Сергей Иевков. - Во время последнего выезда, состоявшегося 16 декабря, трое бездомных обратились за ревакцинацией.

Он добавил, что прививку может получить даже бродяга без российского гражданства. Так к медикам и волонтерам недавно обратилась уроженка Нигерии, у которой нет российского паспорта.

В следующем году врачи «Благотворительной больницы» при поддержке одной из поликлиник планируют выезжать один или два раза в месяц. Таким образом за 12 месяцев удастся привить несколько сотен бездомных от ковида.