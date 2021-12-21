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Общество21 декабря 2021 16:02

Турникеты со считывателем QR-кодов появились на «Площади Мужества»

Полную модернизацию оборудования на всех станциях проведут до 2024 года
Никита НЕСТЕРОВ
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На модернизацию всех турникетов город собирается потратить 130 миллионов рублей.

На модернизацию всех турникетов город собирается потратить 130 миллионов рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце декабря на станции петербургского метрополитена «Площадь Мужества» модернизировали все турникеты. Теперь вся линийка сможет считывать банковские карты и разовые билеты с QR-кодами, которые собираются ввести в 2022 года.

- Турникеты действительно модернизировали. Ранее оборудование обновили на станциях «Политехническая» и «Маяковская». Модернизацию на всех станциях мы проведем в течение двух лет, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе метрополитена.

Ранее о том, что обновленные турникеты смогут считывать QR-коды, говорил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Также информацию об этом публиковали в техническом задании на портале Государственных закупок.

Добавим, на модернизацию всех турникетов город собирается потратить 130 миллионов рублей. Как минимум, половину этих средств собираются израсходовать в течение 2022 года.