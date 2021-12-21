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Общество21 декабря 2021 16:01

Вице-губернатор Соколов рассказал о переносе Большого порта из Петербурга в Ленобласть

Проект с последующей застройкой территории предложили рассмотреть крупные бизнесмены
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Перенос порта из Петербурга - отдаленная перспектива.

Перенос порта из Петербурга - отдаленная перспектива.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Петербураг Максим Соколов рассказал о возможном переносе Большого морского порта из города в Усть-Лугу или Приморск. Ранее этот проект предложил к рассмотрению совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. На освободившийся территории в 4,8 млн квадратных метров он предлагал построить жилье, офисы и гостиницы.

- В мире много успешных проектов вывода грузовых портов из городской черты, но все они реализовывались на убыточных территориях. У нас другая ситуация, наш порт развивается, дает городу прибыль и рабочие места, -заявил Соколов, слова которого приводят «Невские новости».

Не значит, что грузовой порт не уберут из Петербурга, но этот вопрос будет серьезно изучаться и просчитываться. Тем более, что мощности порта используют и городские судостроительные предприятия, выполняющие в том числе оборонный заказ.

В любом случае, вопрос переноса - перспектива не одного не то, что года - десятилетия.