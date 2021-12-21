В Ленинградском зоопарке рассказали, как будут поздравлять тигров с Новым годом

В Ленинградском зоопарке живут два тигра - Амадей и Виола, Фото: Олег ЗОЛОТО

Двум самым известным петербургским тиграм – Амадею и Виоле – готовят особую праздничную программу к Новому году. В вольерах усатых-полосатых уже установили маленькие елочки «для обогащения среды», а совсем скоро их ждет специальный подарок. Об этом «КП-Петербург» во вторник, 21 декабря, рассказали в Ленинградском зоопарке.

- Мы приготовим им новогоднее угощение, - пояснили в пресс-службе. – Само по себе оно будет стандартным – говядина, такая же, какую они едят каждый день – но в этот раз мы красиво упакуем его в коробочки с бантиками.

Тиграм такие новшества только в радость: разорвать упаковку и добраться до лакомства – это одновременно и развлечение и тренировка для мозга. А вот когда именно состоится «праздничное кормление», и можно ли будет на него посмотреть любопытствующим, в зоопарке пока не сообщают.