Инспектора ГИБДД из Петербурга избили в собственной служебной машине

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

40-летний житель Петербурга работает в ГИБДД города уже больше семи лет, но смена 10 декабря 2021 года ему точно запомнится. В тот день в рабочее время на улице Жени Егоровой инспектор встретился с 33-летним мужчиной, который побил его прямо в служебном автомобиле.

- Ночью 10 декабря мужчина был приглашен в служебную машину инспектора. Там в сторону сотрудника посыпались оскорбления, перемешанные с нецензурной бранью, а также угрозы физической расправы, - сообщил источник "КП-Петербург".

Инспектор сделал замечание, но вместо того, чтобы угомониться, буйный мужчина ударил его по лицу. Сильных травм сотрудник ГИБДД не получил, в больницу обращаться не стал, продолжил службу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.