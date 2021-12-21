Экотропу вдоль Лужской губы откроют весной 2022 года

Новую экотропу оборудуют деревянными мостками, смотровыми площадками и местами для отдыха. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кингисеппском районе Ленинградской области весной 2022 года появится новый экологический маршрут. Он расположится на территории Кургальского заказника - одного из красивейших в России. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал глава региона Александр Дрозденко.

- На маршруте будут проложены деревянные настилы, а также оборудованы для посетителей стенды с информацией, смотровые площадки и места для отдыха, - пообещал губернатор. – Открытие запланировано на весну следующего года.

Сейчас на тропе полным ходом идут монтажные работы. Часть территории ограждена строительным забором – как сообщает комитет по природным ресурсам Ленинградской области, там разместится экоцентр Кургальского заказника.

Напомним: не так давно - 28 октября - новая экотропа появилась и в Петербурга. Она находится в Приморском районе и проходит по берегу реки Глухарки.