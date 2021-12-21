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Общество21 декабря 2021 16:49

Экотропу вдоль Лужской губы откроют весной 2022 года

Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Новую экотропу оборудуют деревянными мостками, смотровыми площадками и местами для отдыха.

Новую экотропу оборудуют деревянными мостками, смотровыми площадками и местами для отдыха.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кингисеппском районе Ленинградской области весной 2022 года появится новый экологический маршрут. Он расположится на территории Кургальского заказника - одного из красивейших в России. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал глава региона Александр Дрозденко.

- На маршруте будут проложены деревянные настилы, а также оборудованы для посетителей стенды с информацией, смотровые площадки и места для отдыха, - пообещал губернатор. – Открытие запланировано на весну следующего года.

Сейчас на тропе полным ходом идут монтажные работы. Часть территории ограждена строительным забором – как сообщает комитет по природным ресурсам Ленинградской области, там разместится экоцентр Кургальского заказника.

Напомним: не так давно - 28 октября - новая экотропа появилась и в Петербурга. Она находится в Приморском районе и проходит по берегу реки Глухарки.