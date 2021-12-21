В Петербурге протестируют московское приложение для оплаты парковки

В Петербурге собираются протестировать московское парковочное приложение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 28 декабря запускают московское приложение «Парковки России». Правда, пока в тестовом режиме. С помощью приложения можно будет не только оплатить стоянку в пару кликов по смартфону, но и исправить ошибку в номере парковки, госномере авто. Кроме этого пользователю разрешается в течение суток продлить стоянку, срок которой истек. Для первых участников предложили бонусы.

- Пользователей ждет несколько часов бесплатной парковки в северной столице, а самых активных – карты «Тройка-Подорожник». Тестировать будем месяц, после приложение заработает для всех. Деньги от оплаты пойдут в бюджет города, где припаркуетесь, - сообщает Telegram-канал дептранса Москвы.

Создатели приложения отмечают, что удобнее всего им пользоваться тем, кто живет на две столицы России. Записаться в ряды добровольцев-тестировщиков можно по ссылке.