В 2022 году «Лыжня России» в Петербурге может пройти на трассе «Формулы-1»

По традиции соревнования проходят в середине февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежегодная «Лыжня России» в 2022 году может пройти на трассах «Формулы-1». Об этом сообщил на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» председатель комитета физической культуры и спорта Антон Шантырь. По его словам, город планирует проводить соревнования совместно с Ленинградской областью.

- В этом году мы хотим объединиться с Ленинградской области и провести «Лыжню России 2022» на трассе «Формулы-1» в комплексе «Игора Драйв». Хоть они уже начали подготовку к «формуле», но мы надеемся на их положительный ответ через пару дней. Там есть возможность подготовить идеальную лыжню, организовать автобусы и детям удобно, - сообщил Антон Шантырь.

Точной даты проведения «Лыжни России» нет, но по традиции соревнования проходят в середине февраля.