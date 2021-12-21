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Общество21 декабря 2021 16:47

В 2022 году «Лыжня России» в Петербурге может пройти на трассе «Формулы-1»

Городской комитет спорта хочет объединиться с Ленинградской областью и провести одни соревнования
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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По традиции соревнования проходят в середине февраля.

По традиции соревнования проходят в середине февраля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежегодная «Лыжня России» в 2022 году может пройти на трассах «Формулы-1». Об этом сообщил на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» председатель комитета физической культуры и спорта Антон Шантырь. По его словам, город планирует проводить соревнования совместно с Ленинградской областью.

- В этом году мы хотим объединиться с Ленинградской области и провести «Лыжню России 2022» на трассе «Формулы-1» в комплексе «Игора Драйв». Хоть они уже начали подготовку к «формуле», но мы надеемся на их положительный ответ через пару дней. Там есть возможность подготовить идеальную лыжню, организовать автобусы и детям удобно, - сообщил Антон Шантырь.

Точной даты проведения «Лыжни России» нет, но по традиции соревнования проходят в середине февраля.