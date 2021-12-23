Предпроект и бюджет КАД-2 представят правительству до конца 2021 года

Для КАД-2 уже выбрали предварительный вариант трассировки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство КАД-2 имеет все шансы сдвинуться с места уже в следующем году. Об этом «КП-Петербург» во вторник, 21 декабря, сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

- До конца 2021 года «Автодор» намерен направить в правительство экономическое обоснование и предпроектную документацию, - объяснил Вячеслав Петушенко. - Как много времени понадобится на то, чтобы их при необходимости скорректировать и принять, пока не известно.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала новые подробности о строительстве второй кольцевой автодороги в поддержку КАД-1, практически исчерпавшей свой ресурс. Так, по данным издания, тарифы для легковых автомобилей на проезд по КАД-2 составят два с половиной рубля – однако к моменту ввода магистрали в эксплуатацию эта сумма может измениться с учетом инфляции.