Число ДТП в Санкт-Петербурге снизилось на 3,5% за 2021 год

В Санкт-Петербурге немного снизилось число ДТП за 2021 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество ДТП, произошедших в Санкт-Петербурге в 2021 году, сократилось на 3,5% по сравнению с 2020-м. При этом снизилась и смертность в авариях – на 7%. Об этом проинформировали в пресс-службе комитета по вопросам правопорядка и безопасности Северной столицы по итогам заседания специальной комиссии с участием общественников, чиновников и ГИБДД.

- Как рассказывают докладчики, самые тяжелые последствия для здоровья людей возникают при авариях с участием пешеходов. Следует отметить, что в большинстве случаев гибели пешеходов произошла по причине нарушения ими правил дорожного движения, - сообщают в профильном комитете Смольного.

В городе выявили новые аварийно-опасные участки, вскоре их проанализируют, чтобы снизить там число ДТП. К слову, с августа 2021 года в Санкт-Петербурге идет тенденция по небольшому снижению количества аварий, произошедших по вине водителей.