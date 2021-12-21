Житель Петербурга напугал диспетчера дома трупом в лифте

Один из лифтов дома оказался пустым, второй не открылся Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночь 21 декабря у диспетчера одного из жилых домов Петербурга выдалась не самой легкой. Около двух часов к нему обратился один из жителей, сообщив о своей странной находке в лифте.

- Мужчина сказал, что в одном из подъездов дома в лифте лежит труп. Вместе они пошли проверить помещение. В пассажирском лифте никого не оказалось, двери грузового лифта на момент звонка в полицию не открывались, - сообщил источник "КП-Петербург".

Заглянуть во второй лифт диспетчер так и не смог, зато увидел, что обратившийся к нему житель находится в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, действительно ли было что-то в лифте, или мужчина зря устроил бессонную ночь диспетчеру.