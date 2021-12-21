Жители Мурино стоят на морозе в огромной очереди к маршрутке

Жители Мурино не могут уехать с улицы Шувалова в морозное утро.

Жители Мурино в очередной раз пожаловались на огромные очереди к маршрутке, в этот раз утром вторника, 21 декабря. Фотографию толпы на улице Шувалова прислал в редакцию «КП-Петербург» общественник Юрий Светличный. Оттуда до станции метро «Девяткино» идти пешком в худшем случае около 30 минут, но, естественно, в холодную снежную погоду люди не хотят такого приключения. Вот и приходится стоят не один десяток минут.

- Вот такая утренняя очередь на маршрутку в Мурино с улицы Шувалова. А на улице мороз, до минус 16 градусов… - подытоживает общественник.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что муринцы массово жалуются на горы мусора во дворах. Оказалось, что коммунальщики попросту не могут подобраться к контейнерам из-за припаркованных автомобилей и заснеженных улиц.