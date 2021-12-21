20 фигуристов поборются за путевку на Олимпиаду 2022 на Чемпионате России в Петербурге

Петербург представят восемь мужчин, две одиночницы, четыре спортивные пары и один танцевальный дуэт. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 23 декабря стартует Чемпионат России по фигурному катанию, соревнования считаются предолимпийским отбором. По результатам катания выберут тех, кто поедет представлять страну на зимние ОИ-2022 в Пекин. За это право в турнире будут бороться 20 спортсменов из Петербурга. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

- У нас есть шансы быть в тройке лидеров как в одиночном мужском катании, так в женском одиночном катании, так и в парном катании. И эти шансы абсолютно объективны. Но как сложатся соревнования, сложно сказать, - считает глава федерации.

Петербург представят восемь мужчин, две одиночницы, четыре спортивные пары и один танцевальный дуэт. В числе претенденток 25-летняя Елизавета Туктамышева. Для которой последний шанс попасть на Олимпийские Игры.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Петербурге с 23 по 26 декабря в спорткомплексе «Юбилейный».