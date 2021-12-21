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Общество21 декабря 2021 17:34

Спасателям МЧС в Петербурге вручили новые служебные автомобили на 150 млн рублей

Кроме этого пожарным передали три судна на воздушной подушке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вручили 11 новых служебных авто спасателям МЧС. Фото: Смольный

В Петербурге вручили 11 новых служебных авто спасателям МЧС. Фото: Смольный

Смольный вручил петербургским спасателям МЧС сертификаты на получение новой техники. Всего за 2021 год чиновники заключили контракты на поставку 11 пожарных авто на общую сумму в 150 млн рублей. Часть машин поставили за счет бюджета Северной столицы, другую – за деньги федеральной казны. Кроме автомобилей спасателям передали три судна на воздушной подушке, что актуально для работы зимой.

- Силы РСЧС и МЧС готовы в любое время при первой необходимости прийти на помощь и сделать все, чтобы спасти жизни людей и не допустить беды. Когда все отдыхают, для нас это трудовые будни. У нас особая обязанность – обеспечить этот отдых горожанам, - отметил замминистра МЧС Алексей Серко на торжественной встрече Смольного и МЧС.

Добавим, что в конце мероприятия пожарные продемонстрировали новые образцы спасательной техники, в том числе необходимые при аварийных ситуациях.