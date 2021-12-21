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Происшествия21 декабря 2021 17:49

ДТП парализовало движение автобусов и троллейбусов на Невском проспекте

Виной всему авария на пересечении Невского и Полтавской
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Автобусы и троллейбусы идут с задержкой на Невском проспекте вечером 21 декабря.

Автобусы и троллейбусы идут с задержкой на Невском проспекте вечером 21 декабря.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ДТП парализовало движение общественного транспорта на Невском проспекте. Подробности затора сообщили в «Организаторе перевозок». Оказалось, что авария произошла на пересечении Невского проспекта с Полтавской улицей. Судя по «Яндекс. Картам», там «бордовые» пробки, по данным на 20:45. Пассажиров уведомляют о том, что транспорт будет идти намного медленнее обычного.

- Маршруты автобусов №№ 27,24,191,65 , маршруты троллейбусов №№ 1,22,16 будут следовать с задержками, - отмечается в пресс-службе организации.

О причинах ДТП пока не сообщается. В целом, вечером во вторник, 21 декабря, пробки набрали 9 баллов в час пик в городе.