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Происшествия21 декабря 2021 18:03

Пожар произошел в цехе машиностроительного завода на улице Бабушкина в Петербурге

Загорелся кабель пяти погонных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пожар произошел на машиностроительном заводе в Петербурге. Фото: google.com/maps

Пожар произошел на машиностроительном заводе в Петербурге. Фото: google.com/maps

Пожар произошел в одном из цехов машиностроительного завода «Звезда», который располагается на улице Бабушкина в Невском районе Петербурга. На месте загорелся кабель пяти погонных метров, около 19:20. На места быстро вызвали спасателей МЧС. На тушение огня ушло примерно полчаса.

- Кабель загорелся в одноэтажном производственном цеху, размером 115 на 270 метров. В 19:54 пожар ликвидировали силами 22 человек личного состава и пяти единиц техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших в инциденте нет. Рабочие и спасатели выясняют причину возгорания кабеля.