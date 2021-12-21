В Смольном рассказали о дальнейшем благоустройстве Удельного парка

Стала известная судьба новых объектов благоустройства в Удельном парке. Фото: Николай Бондаренко

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал о дальнейшем благоустройстве Удельного парка. Чиновник отметил, что держит на контроле выполнение ряда просьб жителей Приморского и Выборгского районов. В итоге в парке вскоре установят навесы и беседки, о которых мечтали любители танцев и тихого отдыха. Кроме этого на месте появятся модульные туалеты.

Правда, по срокам реализации первых двух объектов пока все туманно. А вот туалеты установят в середине мая 2022 года силами «Водоканала», они проработают все лето.

- По навесам и беседкам четкого ответа о сроках реализации от комитета по благоустройству не получил, – пишет Николай Бондаренко на своей рабочей странице во «Вконтакте». – Есть ориентировочные планы проектировать эти объекты в рамках адресной программы по переустройству и восстановлению зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП, на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы.

Вице-губернатор пообещал обратиться к Александру Беглову с просьбой посодействовать в установке новых объектов в Удельном парке.