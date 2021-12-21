Доцент Макаровки отделался полумиллионным штрафом по делу о взятке

Сотрудника Макаровки осудили за взятку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Доцент госуниверситета морского и речного флота имени Макарова получил штраф в размере 550 тысячи рублей по уголовному делу за получение взятки служебный подлог. 16 марта 2021 года Сергей Голод решил помочь с зачетом одному из студентов-должников. Молодой человек «проштрафился» с производственной и учебной практикой. Но за 20 тысяч рублей Голод готов был закрыть глаза на это. Взятку он получил 20 апреля в служебном кабинете в здании вуза на Межевом канале. Дело осталось за малым – внести в зачетную книжку «успехи» студента.

- Доцент признал вину, но отказался от дачи показаний. Суд назначил ему штраф, но не стал лишать право занимать определенные должности или заниматься образовательной деятельностью, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что в совокупности мужчине в худшем случае грозило до 10 лет лишения свободы.