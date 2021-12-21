Жесткое ДТП с участием «скорой» и грузовика произошло в Петергофе

Авария с участием "скорой" и грузовика произошла на Ропшинском шоссе в Петербурге. Фото: vk.com/residentsofpeterhof

«Скорая» столкнулась с грузовиком на Ропшинском шоссе в Петергофе. Жесткое ДТП произошло днем во вторник, 21 декабря. Фотографии с места аварии появились в сообществе «Жизнь Петергофа» во «Вконтакте». Судя по снимкам, грузовик от удара опрокинулся на бок. У «скорой» же уничтожен капот. По словам очевидцев, без пострадавших не обошлось.

О виновнике пока можно только догадываться, официально об аварии не сообщали. Фото: vk.com/residentsofpeterhof

- Медработник получил травму. Обошлось без жертв. Из грузовика вытекает топливо, ждут пожарных. Будьте осторожны, - предупредил других жителей Петергофа бдительный очевидец.

На одной из фотографии с места происшествия видно, как фельдшер скорой сидит на обочине и держится за голову, ему оказывают помощь. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Официально об аварии не сообщалось.