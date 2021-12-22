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Общество21 декабря 2021 21:44

В Петербурге потратят 1,4 млн рублей на патриотическую акцию «Невский десант»

Молодежное мероприятие проведут в 2022 году
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в 2022 году пройдет патриотическая акция "Невский десант".

В Петербурге в 2022 году пройдет патриотическая акция "Невский десант".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское бюджетное учреждение «Вектор» потратит почти 1,4 млн рублей на организацию патриотической акции «Невский десант» в 2022 году. Целевой аудиторией мероприятия по задумке станет молодежь. Затраты покроет субсидия Смольного. О смысловой составляющей акции мало что сообщается. А вот технических требований много. Победителя госзакупки просят найти зал на 400 человек в шаговой доступности от метро. Все участники будут в фирменных патриотичных ветровках. Кроме этого организатор должен напечатать 400 грамот и сертификатов.

- На момент проведения акции необходим контрольно-пропускной режим согласно действующим ограничениям по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19). Исполнитель обязан организовать выдачу комплектов масок и антисептических салфеток каждому участнику мероприятия после измерения температуры, - отмечается в техзадании.

Предполагается, что участники акции будут из различных студотрядов. Победителем в госзакупке стало ООО «Игорь Долгополов Продакшн».