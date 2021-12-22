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Общество21 декабря 2021 22:24

Мошенники атаковали Фонд друзей балтийской нерпы после объявления о продаже елочных шаров

Защитники ластоногих придумали новогодние подарки для подписчиков, но нашлись злоумышленники
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фонд друзей балтийской нерпы объявил о создании елочных шаров с Крошиком. Фото: vk.com/sealrescue

Фонд друзей балтийской нерпы объявил о создании елочных шаров с Крошиком. Фото: vk.com/sealrescue

Мошенники атаковали группу Фонда друзей балтийской нерпы во «Вконтакте». Защитники Крошика и Шлиссика рассказали подписчикам об идее продажи елочных игрушек с изображением первого ластоногого. Горожане положительно отреагировали на инициативу и начали массово оставлять заявки на приобретение игрушки, несмотря на высокую цену. Однако в это время к ним в личные сообщения начали писать мошенники, которые уже держали наготове реквизиты для перевода денег.

На елочные шары с любимцем петербуржцев покусились мошенники. Фото: vk.com/sealrescue

На елочные шары с любимцем петербуржцев покусились мошенники. Фото: vk.com/sealrescue

К счастью, один из подписчиков вовремя сообщил администраторам Фонда о проблеме, поэтому прием заявок на предзаказ елочных игрушек приостановили.

- Друзья, сейчас никому ничего не оплачивайте, т.к. активизировались мошенники, ждите нашего официального поста от сообщества, - пишут «родители» Крошика и Шлиссика.

К слову, на елочном шаре изображен Крошик со своими знаменитыми ледяными усами. Каждую игрушку будет отдельно расписывать художник.