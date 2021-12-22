Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 декабря 2021 года: Иск в суд на Деда Мороза и смерть двухлетнего ребенка во время сна

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 декабря 2021 года. Наш день сделал житель Северной столицы, который подал в суд на Деда Мороза из-за детской обиды – несбывшихся желаний. 37-летний Игорь Мирзоев рассказал «КП-Петербург», что с 1998 года он остается без подарков. Писем мужчина не писал, просто загадывал желания под бой курантов, мечтая о квартире, машине и т.д. Иск в суд приходится на АО «Дед Мороз», к которому относится вотчина зимнего волшебника в Великом Устюге. Мужчина всерьез просит 10 млн рублей компенсации морального вреда и 23 подарка. Естественно, юристы смеются от таких требований и называют историю пиаром.

Тем временем в центре города начал ездить ДедМоробус. Внутри транспорта сидят музыканты, переодетые в красные костюмы волшебников. Красочный ретро-автобус радует горожан не только оркестровым наполнением, но и световыми гирляндами.

Не обошлось без происшествий. Родители обнаружили мертвым двухлетнего сына после дневного сна. Все произошло в квартире на Парфеновской улице. Медики не обнаружили никаких внешних признаков насильственной смерти. Известно, что мальчик выпал из окна 12 этажа, когда ему был один год, но чудом выжил. После этого у него были проблемы со здоровьем. СК организовал проверку по факту трагедии.