"КП" рассказывает, что произошло в ночь на 22 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает о том, что произошло в ночь с 21 на 22 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. В 23:12 на Вокзальной улице в Курортном районе загорелся одноэтажный жилой дом площадью 10х10 метров. Огонь распространился на кухне. Спустя 40 минут пожар потушили силами 12 спасателей МЧС на трех единицах техники. В происшествии никто не пострадал.

Посетитель кафе на Петроградке внезапно умер. Мужчина вышел подышать свежим воздухом, но упал без сознания, его затащили в помещение прохожие и персонал заведения. На место вызвали бригаду «скорой». Но медики попросили подкрепление. В итоге мужчину спасали четыре врача. К сожалению, реанимировать его не удалось.