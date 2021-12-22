Холодная погода и снег ожидают Петербург 22 декабря

Мороз и снег ждут Петербург 22 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге по прежнему морозно. В среду, 22 декабря 2021 года, погода в Северной столице сохранит холодное настроение. Небо будет в основном затянуто облаками, периодически будет идти снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погода в Северной столице сохранит циклонические черты. Облаков в небе будет довольно много, и местами пройдет небольшой снег, а температурный фон останется ниже нормы, - сообщил синоптик.

Температура воздуха днем в Петербурге будет до минус 10-12 градусов. По Ленинградской области холоднее - 9-4 градусов ниже нуля, порой до 19 градусов мороза.

Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и будет 764 мм рт. ст., что выше нормы.