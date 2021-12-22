Полиция задержала мужчину за стрельбу из оружия в Мурино

Сотрудники полиции задержали мужчину стрелявшего в Мурино из охолощенного оружия / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Мурино Ленинградской области задержали мужчину, который устроил стрельбу с балкона жилого дома. О произошедшем полиция узнала 21 декабря 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей, где они обнаружили видео с участием двух мужчин. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- На кадрах двое мужчин находились на общем балконе многоквартирного дома. Один из них стрелял в воздух из предмета похожего на автомат, - рассказали в полиции.

В ходе проверки был установлен адрес, откуда производилась съемка. Это был дом 22 по улице Шувалова в Мурино. На место приехали сотрудники полиции и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.

Во время досмотра у мужчины изъяли светошумовой охолощенный автомат. Заведено уголовное дело о хулиганстве.