Беглов поздравил с Днем энергетика жителей Петербурга

Беглов поздравил с Днем энергетика работников сферы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 22 декабря 2021 года поздравил с Днем энергетика работников сферы, а также ветеранов этой отрасли. Он отметил, что Северной столице принадлежит особое место в развитии современной энергосистемы.

- В городе на Неве зажглись первые газовые и электрические фонари. Северная столица стала первенцем промышленной теплофикации в России, - сказал градоначальник.

И несмотря на пандемию инженерно-энергетический комплекс города продолжал работать, ведь от этого зависит комфорт и уют жителей Петербурга.

Только за текущий год специалисты переложили 270 километров тепловых сетей, модернизировали крупные тепломагистрали. Также в городе растет и развивается газозаправочная инфраструктура.

Беглов поблагодарил энергетиков за работу, высокий профессионализм и преданность своему делу.