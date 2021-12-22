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Общество22 декабря 2021 5:16

Беглов поздравил с Днем энергетика жителей Петербурга

Он поблагодарил работников сферы города за высокий профессиональный уровень и преданность делу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов поздравил с Днем энергетика работников сферы в Петербурге

Беглов поздравил с Днем энергетика работников сферы в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 22 декабря 2021 года поздравил с Днем энергетика работников сферы, а также ветеранов этой отрасли. Он отметил, что Северной столице принадлежит особое место в развитии современной энергосистемы.

- В городе на Неве зажглись первые газовые и электрические фонари. Северная столица стала первенцем промышленной теплофикации в России, - сказал градоначальник.

И несмотря на пандемию инженерно-энергетический комплекс города продолжал работать, ведь от этого зависит комфорт и уют жителей Петербурга.

Только за текущий год специалисты переложили 270 километров тепловых сетей, модернизировали крупные тепломагистрали. Также в городе растет и развивается газозаправочная инфраструктура.

Беглов поблагодарил энергетиков за работу, высокий профессионализм и преданность своему делу.