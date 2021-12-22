Сбой в движении поездов произошел в метро Петербурга утром 22 декабря

Пассажиры рассказали о сбое движения поездов в метро Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В метрополитене Санкт-Петербурга произошел сбой движения поездов. Утром 22 декабря 2021 года составы задерживались на синей и зеленой ветках подземки. Об этом в социальных сетях рассказали пассажиры метро.

- Утром в 6:15 часов от метро "Звездная" на синей ветке метро по техническим причинам задерживалось отправление поездов, - рассказали очевидцы.

Также они отметили, что по громкой связи в метро предупредили пассажиров об увеличении интервала движения между поездами на зеленой ветке. В чем причина такой задержки в метро не уточнили.

- В итоге стояли минут 6-8. И поехали, - рассказали пассажиры.

Добавим, что на 8 часов утра проблем с движением поездов в метро Петербурга уже нет.