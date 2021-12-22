Тигрица из Ленинградского зоопарка станет символом Нового года

Тигрица Ленинградского зоопарка готовится стать символом года / Фото: Ленинградский зоопарк

В Санкт-Петербурге амурская тигрица по имени Виола из Ленинградского зоопарка готовится стать символом года. Об этом 21 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе зоопарка. Виола совсем недавно появилась в петербургскому зоосаде, а теперь ей еще удостоена такая честь.

- Много внимания от прессы в преддверии Нового года получает наша амурская тигрица Виола. Наша годовалая хищница очень игрива и активна, прекрасно отличает сотрудников зоопарка от журналистов или посетителей, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Разумеется, внимание будет приковано не только к Виоле, но и солидному тигру Амадею. Работники зоопарка уже сейчас готовят для полосатых особую программу на Новый год. В их вольерах уже появились елочки, а вскоре они получат вкусные лакомства в праздничной упаковке.