Жители Петербурга возмутились платному катку на Елагином острове

Петербуржцы раскритиковали платный каток в ЦПКиО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 22 декабря 2021 года в парке ЦПКиО на Елагином острове в Санкт-Петербурге открылся самый большой каток с искусственным льдом в городе. В этом году новая ледовая площадка стала платной. Однако жители города очень негативно к этому отнеслись и стали возмущаться, что теперь за развлечение придется платить.

- Да вы охренели совсем, всю жизнь каток бесплатный был. И ценник задрали по 400 рублей за час, - возмутилась горожанка по имени Александра.

- Жалко и обидно. Схожу, может быть, раз, интересно все-таки, что сделали. Но просто раньше было приятно, что есть такое место в городе, где любой может прийти, и поиграть, и покататься в любое время. Он был таким народным, - расстроилась Диана.

В ЦПКиО напомнили, что каждый день с 9 до 11 часов все могут кататься бесплатно. В остальное время стоимость сеансов катания составит от 200 до 400 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса.