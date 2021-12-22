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Общество22 декабря 2021 6:51

На Марсово поле вернули исторические фонари после реставрации

16 фонарей-торшеров два года были на ремонте
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на Марсово поле вернули отреставрированные фонари-торшеры

В Петербурге на Марсово поле вернули отреставрированные фонари-торшеры

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Марсово поле в Санкт-Петербурге вернули исторические фонари-торшеры. Они находились на реставрации почти что два года, а 21 декабря 2021 года вновь засияли на своих местах. Об этом пишет "Мойка78".

- Демонтаж восьми штук произошел в апреле 2020 года, остальные — в августе 2021 года. Отреставрированные фонари-торшеры зажглись на Марсовом поле во вторник, 21 декабря, - пишет издание.

Раньше эти фонари были украшением Благовещенского моста. Они там находились с 1855 года. Позже светильники переехали на Марсово поле.

За годы чугун фонарей покрылся ржавчиной, появились сколы, а у некоторых отсутствовали плафоны. Теперь же каркас торшеров укреплен сталью, а все они приобрели первоначальный вид с прозрачными стеклами.