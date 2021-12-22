Пробки утром в среду в Петербурге достигли шести баллов

Утром среды пробки достигали шести баллов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дороги в Петербурге утром в среду оказались загружены сильнее обычного. По оценке сервиса Яндекс.Карты, пробки достигли уровня в шесть баллов из десяти. Это не так плотно, как накануне вечером, когда было девять.

Самая тяжелая ситуация сложилась на Набережной Кутузова при подъезде с обеих сторон к Троицкому мосту. Здесь скорость движения не превышает двух-трех километров в час. Стоит также Литейный мост в сторону центра и улица Академика Лебедева к Литейному мосту.

Тяжело проехать по Свердловской набережной и Малоохтинскому проспекту. Загружен Каменноостровский проспект. А Приморский стоит от пересечения с Планерным виадуком и до Ушаковской развязки.

Есть пробки на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Вантового моста, а также на внешней от Шушаор до Обухово.