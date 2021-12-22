Полиция задержала мужчину за изнасилование 10-летней девочки в Мурино

В Мурино задержали мужчину за изнасилование 10-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. 21 декабря 2021 года в полицию обратилась 34-летняя мать ребенка. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина рассказала, что в 7 часов утра 15 декабря у дома 23 по улице Шувалова неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении её дочери, - рассказал источник.

Однако это был не единственный случай. Также около 7:30 утра 21 декабря этот же мужчина напал на 10-летнюю девочку у дома 25 по улице Шувалова. Девочка запомнила, что мужчине на вид было 25-30 лет, у него были темные волосы, небольшая бородка, а разговаривал он с акцентом.

В тот же день у дома, где было совершено первое нападение полиция задержала подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный мужчина. Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.