Сеть супермаркетов «ДА!» откроется в Петербурге

Сеть дискаунтеров "ДА!" собирается прийти в Петербург. Фото: vk.com/magazin_da

Новая сеть супермаркетов «ДА!» может открыться в Петербурге. Эти магазины-дискаунтеры (с недорогими товарами) развивает хорошо известный в городе на Неве ритейлер «О’Кей». Пока что сеть «ДА!» присутствует только в Москве, Подмосковье, Калужской, Тульской и Рязанской областях, но вскоре может прийти и в Северную столицу.

- Очевидно, что Петербург как один из крупных городов также станет важным для экспансии сети. Пока сложно сказать, когда это случится, но мы точно придем в город на Неве, - рассказали «Деловому Петербургу» в руководстве торговой сети.

Впрочем, по срокам открытия дискаунтеров в Петербурге директор сети не называет. Сейчас «ДА!» имеет несколько десятков магазинов, в основном в Москве и Подмосковье, откуда начала развиваться с 2015 года.

Напомним, что ранее было объявлено об окончательном закрытии гипермаркетов «Карусель» в Петербурге и Ленобласти.