Депутаты ЗакСа утвердили двух новых членов Горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса

ЗакС утвердил новых членов Горизбиркома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили новых членов Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, взамен уволенных ранее. На два места претендовали шесть человек.

- Дениса Козенко и Бориса Семенова назначили членами избирательной комиссии с правом решающего голоса 39 и 37 голосами соответственно, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следящий за заседанием ЗакСа.

Отметим, что Денис Козенко является руководителем территориального избиркома Кировского района. Борис Семенов - глава муниципального округа Зеленогорск.

А вот другого члена избирательной комиссии Марину Жданову депутаты ЗакСа отправили в отставку. За это проголосовали 46 депутатов, против был только один.