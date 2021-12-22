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Политика22 декабря 2021 8:06

Депутаты ЗакСа утвердили двух новых членов Горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса

А одного сотрудника избирательной комиссии отправили в отставку
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
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ЗакС утвердил новых членов Горизбиркома.

ЗакС утвердил новых членов Горизбиркома.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили новых членов Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, взамен уволенных ранее. На два места претендовали шесть человек.

- Дениса Козенко и Бориса Семенова назначили членами избирательной комиссии с правом решающего голоса 39 и 37 голосами соответственно, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следящий за заседанием ЗакСа.

Отметим, что Денис Козенко является руководителем территориального избиркома Кировского района. Борис Семенов - глава муниципального округа Зеленогорск.

А вот другого члена избирательной комиссии Марину Жданову депутаты ЗакСа отправили в отставку. За это проголосовали 46 депутатов, против был только один.