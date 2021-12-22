В Петербурге мигрант изнасиловал пассажирку такси в присутствии водителя

Пассажирку изнасиловали в такси в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пассажир такси изнасиловал женщину в машине прямо в присутствии водителя. Все трое оказались мигрантами из разных республик бывшего СССР. Обоих мужчин задержала полиция после заявления потерпевшей.

- 21 декабря в 19:23 от гражданки Киргизии 1981 года рождения поступило сообщение, что в период с 02:00 до 02:05 тех же суток в машине такси ее изнасиловал знакомый гражданин Таджикистана, применив физическую силу, - сообщает источник «КП-Петербург».

Женщина призналась, что в этот момент была пьяна. После секса насильник потребовал от водителя остановить машину на углу Лоцманской улицы и набережной Фонтанки. Высадил спутницу из такси и сбежал.

После заявления полиция задержала как предполагаемого насильника, так и водителя такси - гражданина Узбекистана, который после смены мирно ел плов в кафе.

Известно, что потерпевшая приехала в Россию в январе нынешнего года с целью работы, но сейчас официально безработная. Ее обидчик также трудовой мигрант, живет в Петербурге с марта 2020 года. По статье «изнасилование» ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.