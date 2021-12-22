Кафе и рестораны Петербурга будут работать всю ночь в Новый год 2022

В новогоднюю ночь кафе и рестораны Петербурга будут работать без ограничений по времени Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга сделало послабление по коронавирусным ограничениям на новогоднюю ночь. Теперь в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года все рестораны, бары и кафе смогут работать до самого утра.

- В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени, - сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

При этом, попасть в заведения смогут все, даже те, у кого нет вакцины от коронавируса. Правительство также перенесло введение QR-кодов для кафе, ресторанов и магазинов розничной торговли с 27 декабря на 2 января 2022 года. Это значит, что Новый год жители и гости Северной столицы смогут встретить без ограничений.