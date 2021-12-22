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Общество22 декабря 2021 8:51

Кафе и рестораны Петербурга будут работать всю ночь в Новый год 2022

Об этом заявили в правительстве Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
В новогоднюю ночь кафе и рестораны Петербурга будут работать без ограничений по времени

В новогоднюю ночь кафе и рестораны Петербурга будут работать без ограничений по времени

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга сделало послабление по коронавирусным ограничениям на новогоднюю ночь. Теперь в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года все рестораны, бары и кафе смогут работать до самого утра.

- В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени, - сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

При этом, попасть в заведения смогут все, даже те, у кого нет вакцины от коронавируса. Правительство также перенесло введение QR-кодов для кафе, ресторанов и магазинов розничной торговли с 27 декабря на 2 января 2022 года. Это значит, что Новый год жители и гости Северной столицы смогут встретить без ограничений.