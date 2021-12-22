Годовалый ребенок из Петербурга отравился лекарством для улучшения эрекции

Сейчас девочка находится в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 21 декабря в Детскую городскую больницу №5 поступила годовалая девочка. Врачи диагностировали у нее острое отравление и в состоянии средней тяжести оставили проходить лечение.

- В больнице выяснилось, что ребенок съел одну таблетку, находясь дома. Девочке стало плохо, поэтому она попала к врачам, - сообщил источник "КП-Петербург".

Таблетка, которую, вероятно по недосмотру, проглотила малышка, оказалась средством для лечения эректильной дисфункции - импотенции. Ранее "Комсомолка" уже писала, что причиной отравления еще одного маленького петербуржца стала черемичная вода, которую мама дала сыну вместо микстуры от кашля.