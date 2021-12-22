Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 декабря 2021 8:52

Годовалый ребенок из Петербурга отравился лекарством для улучшения эрекции

Малышка съела одну таблетку и попала в больницу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас девочка находится в больнице

Сейчас девочка находится в больнице

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 21 декабря в Детскую городскую больницу №5 поступила годовалая девочка. Врачи диагностировали у нее острое отравление и в состоянии средней тяжести оставили проходить лечение.

- В больнице выяснилось, что ребенок съел одну таблетку, находясь дома. Девочке стало плохо, поэтому она попала к врачам, - сообщил источник "КП-Петербург".

Таблетка, которую, вероятно по недосмотру, проглотила малышка, оказалась средством для лечения эректильной дисфункции - импотенции. Ранее "Комсомолка" уже писала, что причиной отравления еще одного маленького петербуржца стала черемичная вода, которую мама дала сыну вместо микстуры от кашля.