Новогодние шары с портретом нерпы Крошика появились в Петербурге

Новогодние шары с портретом нерпы Крошика появился в Петербурге / Фонд друзей балтийской нерпы

В Санкт-Петербурге появились новогодние шары с одним из символов города - нерпой Крошиком. Елочную игрушку создал художник из Великого Новгорода. Об этом 21 декабря 2021 года рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

- Сувенир этот ручной работы, делается художником в любимом нами Великом Новгороде и пока что нами заказана очень маленькая партия. До Нового года мы, к сожалению, его продавать уже не сможем - просто не успеют нарисовать больше. Но, если кому то захочется приобрести это уникальное изделие и получить его в январе или феврале следующего года и вы твёрдо в этом уверены, то оставляйте свои заявки, - отметили в Фонде.

Крошику такие сувениры очень понравились. Он отметил невероятное сходство с собой.

Заказать такую игрушку можно через социальные сети Фонда по ссылке.