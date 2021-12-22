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Здоровье22 декабря 2021 9:13

Петербург остается на первом месте по заболеваемости коронавирусом в стране

За сутки выявили еще более 2 тысяч зараженных
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 21 декабря

Более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 21 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург уже второй день находится на первом месте по суточному приросту заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба по ковид на 22 декабря 2021 года за день инфекцию выявили еще у 2 тысяч человек. Северная столица опережает Москву более чем на 250 заболевших.

- За сутки в Петербурге коронавирус выявили еще у 2166 человек. По сравнению с днем ранее рост составил 4,4 процента. Также умерли 60 пациентов и выздоровели 2658 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

В общей сложности за время пандемии в Петербурге официально коронавирус был подтвержден у 835 447 жителей города. Из них победили болезнь 777 534 человек. Жертвами инфекции стали 27 519 человек.

Напомним, что Смольный принял решение о переносе введения QR-кодов для кафе, ресторанов и магазинов с 27 декабря на 2 января.