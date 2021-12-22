Соревнование по стрельбе прошло между сотрудниками дорожной полиции Петербурга

Подобные соревнования помогают отточить навыки владения оружием ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге проверили навыки владения табельным оружием среди инспекторов ДПС. Громкие выстрелы в выходные пронзили Ломоносовский район Петербурга, именно там прошли соревнования среди сотрудников регионального управления Госавтоинспекции. Главная задача подобных мероприятий - отточить нужные в работе навыки.

- Участники были разделены на команды. Им предстояло выполнить три упражнения: стрельбу из автомобиля, стрельбу на скорость и стрельбу в тандеме с напарником. , - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За текущий год табельное оружие сотрудниками ДПС было применено более 30 раз ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Победителем стал экипаж спецбатальона ДПС №2, участников команды наградили почетными грамотами и подарками.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти также отмечают, что за текущий год сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие больше 30 раз. В большинстве случаев, во время задержания пьяных автомобилистов.