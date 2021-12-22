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Здоровье22 декабря 2021 9:37

Правительству Петербурга продлили полномочия об установке мер соцподдержки на время пандемии

Благодаря этому город мог оперативно выделять деньги медикам и семьям с детьми
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Правительству Петербурга продлили полномочия по установке мер соцподдержки

Правительству Петербурга продлили полномочия по установке мер соцподдержки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительству Санкт-Петербурга продлили полномочия в сфере социальной поддержки населения на время эпидемии коронавируса. Об этом 22 декабря 2021 года сообщили в Смольном. Поддержка проводится за счет бюджета города. Она помогает обеспечить медицинских работников и семьи с детьми.

- Введение ограничений в период пандемии коронавируса привело к необходимости установить дополнительные гарантии для отдельных категорий граждан. Так, отдельные меры социальной поддержки были введены в отношении работников здравоохранения, организаций социального обслуживания, семей с детьми и других категорий граждан, - отметили в городской администрации.

Так как пандемия еще не закончилась, поэтому поддержка петербуржцев остается актуальной. На какой срок будут продлены полномочия, не уточняется.