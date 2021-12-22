ЗакС утвердил Алексея Корабельникова вице-губернатором Петербурга

ЗакС утвердил Алексея Корабельникова в качестве вице-губернатора. Фото: gov.spb.ru

Депутаты Заксобрания Петербурга утвердили Алексея Корабельникова в качестве нового вице-губернатора. Накануне кандидатуру нынешнего главы Комитета по финансам внес в парламент глава города Александр Беглов.

- Депутаты Законодательного собрания проголосовали за назначения председателя Комитета финансов Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Кандидатуру Корабельникова поддержали 47 народных избранников. Против был только один, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

На новой должности Корабельников будет курировать финансовый блок Смольного. Ранее этот пост занимал Эдуард Батанов.

Перед началом заседания Алексей Корабельников провел встречу с депутатами. Отвечая на их вопросы, кандидат рассказал, что планирует заниматься развитием особых экономических зон и государственно-частного партнерства в Петербурге.

Кроме того, город будет привлекать федеральные кредиты под 3%. Деньги пойдут на реализацию крупных инфраструктурных и транспортных проектов. В частности, Витебской развязки.

Отметим, что Алексей Корабельников стал самым молодым вице-губернатором, ему 34 года.

- Алексей Алексеевич – молодой специалист и настоящий профессионал в своей отрасли, с которым, несмотря на его возраст, советуются серьезные, более опытные люди. У него очень острый ум, он видит многие вещи, - отметил спикер ЗакСа Александр Бельский.