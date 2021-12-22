Приватизация ГУП «ТЭК СПб» не должна привести к росту тарифов

ГУП "ТЭК" приватизируют в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Заксобрания предварительно одобрили включение Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») в план на приватизацию. Передать в частные руки организацию, снабжающую теплом половину города, планируют уже в следующем году.

- После принятия окончательного решения компанию передадут инвестору, который должен будет привести теплосети в надлежащее состояние. Как ранее отмечали сторонники инициативы, на росте тарифов такое решение не скажется. Однако противники этой идеи считают, что передавать ресурсоснабжающую организацию в частные руки - небезопасно, - сообщает из Мариинского дворца корреспондент «КП-Петербург».

Согласно единственной поправке, внесенный в законопроект о приватизации ГУП «ТЭК СПб», процесс должен произойти в 2022 году.

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