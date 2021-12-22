Московское шоссе у Шушар опять встало в пробку, на этот раз из-за отвалившегося заднего моста самосвала

Шушары опять стоят в пробке. Фото: vk.com/spb_today

И снова «царь-пробка» отравляет жизнь жителям Шушар и водителям, застрявшим на Московском шоссе у подъезда к Петербургу. На этот раз причиной стало столкновение фуры и самосвала, у которого прежде отвалился задний мост.

- В очередной раз многострадальное Московское шоссе встало в глухую пробку. Из-за того что проезд к с складским корпусам имеет ужасную дорогу, у самосвала отвалился задний мост. Фура пыталась его объехать и сползла в самосвал, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как результат - забит участок от КАДа и на выезд из города до поворота на Ленсоветовскую дорогу. Во встречном направлении стоит участок от подъезда к Ленсоветовской дороге и до съезда к складам напротив Курьерского проезда. Замерла и сама Ленсоветовская дорога.

Общественный транспорт уже пущен в объезд.