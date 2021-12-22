Автобусы из Пушкина и Колпино пустили в объезд Московского шоссе

Автобусы пустили в объезд Московского шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре автобусный маршрута второй день подряд отправлены в объезд Московского шоссе из-за пробки. скопившейся в районе Шушар. Она, в свою очередь, возникла из-за ДТП на подъездной дороге к складам, где столкнулись самосвал со сломанным задним мостом и фура.

- В связи с дорожным затором на Московском шоссе (в направлении к городу) часть рейсов автобусов №№ 179, 192, 196, 388 со стороны Пушкина и Колпино направлена в объезд по Софийской улице, - сообщает «Организатор перевозок».

Пассажиры автобусов смогут выйти у станции метро «Дунайская» вместо «Купчино». Но точный маршрут поездки все же стоит уточнять перед посадкой у кондуктора или водителя.

Напомним, что аналогичная ситуация по такой же причине произошла и накануне.