В 2021 году Петербург посетили 5,8 миллиона туристов

Почти шесть миллионов туристов побывали в Петербурге в 2021 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туризм - одна из важнейших и наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики Петербурга. До пришествия коронавируса, город ежегодно посещали около 10 миллионов гостей. 2020-й стал провальным по понятным причинам - всего 2,9 млн путешественников. 2021-й немного отыграл позиции, но пока уровень 2019 года недостижим.

- В 2021 году город на Неве уже посетили 5,8 миллиона туристов, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Но иностранцев из них - всего 250 тысяч человек. При том, что ранее турпоток распределялся почти 50 на 50 между россиянами и иностранцами.

По подсчетам Смольного, на данный момент в бюджет города поступления о туриндустрии принесло 234 миллиарда рублей.