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Общество22 декабря 2021 11:04

В 2021 году Петербург посетили 5,8 миллиона туристов

Это вполовину меньше, чем в допандемийном 2019-м
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Почти шесть миллионов туристов побывали в Петербурге в 2021 году.

Почти шесть миллионов туристов побывали в Петербурге в 2021 году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туризм - одна из важнейших и наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики Петербурга. До пришествия коронавируса, город ежегодно посещали около 10 миллионов гостей. 2020-й стал провальным по понятным причинам - всего 2,9 млн путешественников. 2021-й немного отыграл позиции, но пока уровень 2019 года недостижим.

- В 2021 году город на Неве уже посетили 5,8 миллиона туристов, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Но иностранцев из них - всего 250 тысяч человек. При том, что ранее турпоток распределялся почти 50 на 50 между россиянами и иностранцами.

По подсчетам Смольного, на данный момент в бюджет города поступления о туриндустрии принесло 234 миллиарда рублей.