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Здоровье22 декабря 2021 11:28

Количество госпитализаций больных коронавирусом выросло в Петербурге на 22 декабря

В больницах с ковидом находятся более 6 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 400 человек госпитализированы в Петербурге за сутки

Более 400 человек госпитализированы в Петербурге за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло количество суточных госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 22 декабря 2021 года за минувший день в больницах оказались более 400 человек.

- За сутки в больницы Петербурга попали 408 пациентов с коронавирусом и пневмониями. Еще 384 человека были выписаны, - рассказали в городской администрации.

Всего в Северной столице 17 больниц оказывают помощь больным COVID-19. В них развернуто 8 тысяч коек, из которых на данный момент заняты более 6 тысяч.

Среди тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимации 586 человек. Еще 309 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 181 человек, еще 498 - в пансионате "Заря".

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